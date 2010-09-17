Суд в Польше отказался арестовывать Закаева

Варшавский окружной суд принял решение не арестовывать одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева, задержанного в четверг в Варшаве, сообщает Радио "Свобода".

С заявлением об аресте Закаева, который по запросу России объявлен в международный розыск, обратилась в суд прокуратура Польши. В России чеченского лидера, постоянно проживающего в Лондоне, обвиняют в терроризме.

Ахмед Закаев приехал в Польшу, чтобы принять участие во Всемирном конгрессе чеченского народа, проходящем в Пултуске (50 км от Варшавы). В беседе с журналистами он рассказал, что уже в ближайшие часы состоится его выступление на Конгрессе. "Я не хочу проводить антироссийскую кампанию. Польша выбрала дорогу нормализации отношений с Россией, своим великим соседом, но мы должны стараться, чтобы и Россия стала нормальным государством", - приводит слова Закаева РИА "Новости".