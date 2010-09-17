Еврокомиссия не комментирует задержание Закаева в Польше

Еврокомиссия пока не комментирует задержание в Польше главы правительства Чечни в изгнании Ахмеда ЗАКАЕВА.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на брифинге представитель Еврокомиссии Микеле ЧЕРКОНЕ.

“Я не комментирую этот частный случай, поскольку мы пока не имеем достаточной информации”, - сказал он.

Вместе с тем, представитель Еврокомиссии отметил, что в принципе, согласно законодательству Европейского Союза, гражданин третьей страны, получивший убежище в одной из стран - членов ЕС, пользуется такой же защитой и во всех других странах - членах Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, польская полиция сегодня утром в Варшаве задержала А.ЗАКАЕВА, объявленного в международный розыск Россией.

А.ЗАКАЕВ прибыл в Польшу для участия в Третьем Всемирном чеченском конгрессе, который начался 16 сентября в польском Пултуске под Варшавой.