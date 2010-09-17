В Польше задержали Ахмеда Закаева

Польская полиция задержала главу правительства Чечни в изгнании Ахмеда ЗАКАЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, А.ЗАКАЕВ, объявленный в международный розыск Россией за причастность к террористической деятельности, был задержан сегодня утром, когда он собирался самостоятельно приехать в прокуратуру.

Пресс-секретарь польской полиции Мариуш СОКОЛОВСКИЙ заявил в эфире телеканала TVN24, что задержание А.ЗАКАЕВА состоялось спокойно.

Задержанный доставлен в прокуратуру, которая должна определить меру пресечения до установления даты судебного заседания относительно возможной экстрадиции А.ЗАКАЕВА в Россию.

М.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что польская полиция обязана задерживать каждого, чьи данные содержатся в базах Интерпола.

Почетный консул Чечни Адам БОРОВСКИЙ назвал задержание А.ЗАКАЕВА, который прибыл в Польшу на Третий Всемирный чеченский форум, „большим скандалом”.

В 2003 году Великобритания отказала России в экстрадиции А.ЗАКАЕВА, предоставив ему политическое убежище.