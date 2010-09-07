Toyota сбила на переходе семь женщин

В Екатеринбурге (РФ) водитель иномарки сбил на пешеходном переходе сразу семь женщин. Об этом сообщает newsru. По словам шофера, он ехал на зеленый сигнал светофора и пытался избежать столкновения с мчавшимся на красный грузовиком. Свидетели, однако, сомневаются в правдивости его слов.

Некоторые свидетели поддерживают эту версию: по их словам, грузовик наглухо "застрял" в пробке посреди перекрестка - прямо на трамвайных рельсах. Когда через некоторое время пробка немного рассосалась, водителя грузовика стал донимать своим звоном трамвай. У шофера не выдержали нервы, и он решился уехать с перекрестка, несмотря на горевший в тот момент красный свет.

Toyota, уходившая от удара, влетела в толпу, ждавшую возле пешеходного перехода. Полет иномарки остановили лишь рекламная конструкция и крыльцо магазина.

Некоторые очевидцы ДТП утверждают, что виновник аварии выехал на красный. По некоторым данным, иномарка двигалась со скоростью около 150 километров в час. Ее тормозной путь составил порядка 15 метров. "Я услышала сильнейший удар. Подняла голову и увидела, как люди полетели в разные стороны", - рассказала "Комсомольской правде" продавец, работавшая в киоске, в полуметре от которого затормозила Toyota.

Пока достоверно известно лишь, что водитель был трезв. Однако оказывать первую помощь пострадавшим он не спешил. Как рассказывают очевидцы произошедшего, сразу после ДТП водитель Toyota вышел из машины и стал звонить своему адвокату.

В ДТП травмы различной степени тяжести получили семь человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области. Все пострадавшие госпитализированы в больницы Екатеринбурга.

Все пострадавшие - женщины. Две находятся в тяжелом состоянии, отмечают "Вести".

На место крупного ДТП выезжали до десяти машин "скорой помощи", около пяти экипажей ГИБДД и руководство городского и областного ГИБДД. Выяснение обстоятельств аварии продолжается.