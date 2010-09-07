Беларусь отправит в Россию 20 тыс. тонн муки, зерно и крупы

Беларусь отправит в Россию 50 тыс. т продовольственной ржи и 20 тыс. т муки, сообщил журналистам заместитель премьер-министра Беларуси Иван Бамбиза.

По его словам, российские регионы обратились к Беларуси с соответствующими заявками, и страна дала согласие на экспорт 50 тыс. т продовольственной ржи и 20 тыс. т ржаной и пшеничной муки.

Кроме того, отметил И.Бамбиза, рассматривается вопрос реализации пивоварного ячменя и пивоварного солода. "В ближайшие дни будет принято решение и по этим вопросам", - сказал он.

Замглавы правительства сообщил, что также принято решение по реализации на экспорт крупяных культур (овсяной и ячневой крупы).

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