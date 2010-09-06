Польша приложит много усилий для продвижения Украины в Европу

Польша во время председательства в Евросоюзе в 2011 году будет прилагать много усилий для продвижения Украины в направлении Европы.

Об этом заявил новый генеральный консул Республики Польша в Харькове Ян ГРАНАТ во время встречи с руководством Харьковской облгосадминистрации, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской ОГА.

«В 2011 году Польша будет президентом Евросоюза. Мы приложим все наши усилия для того, чтобы помочь Украине продвинуться в направлении Европы», - сказал Я.ГРАНАТ.

По словам дипломата, он, в частности, будет лично инициировать введение упрощенного визового режима для украинцев в сфере туризма и образования.

«Это позволит еще больше укрепить отношения между нашими странами», - отметил Я.ГРАНАТ.

В ходе встречи были также затронуты вопросы подготовки Украины и Польши к чемпионату Европы по футболу 2012 года, сотрудничества двух стран в сфере экономики, образования, науки и культуры.