Германия продлила срок службы АЭС

Коалиционное правительство Германии во главе с Ангелой Меркель приняло решение продлить срок службы атомных электростанций страны на несколько лет, сообщает Би-Би-Си.

Продление срока службы каждой отдельной АЭС будет зависеть от ее возраста.

Ранее сообщалось, что правительство не смогло прийти к единому мнению по этому вопросу.

Предыдущее правительство обещало закрыть все АЭС в течение десяти лет, однако канцлер Меркель попросила не делать этого, так как, по ее словам, станциям нет реальной замены.