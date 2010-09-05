Германия продлила срок службы АЭС
23:30, 05 сентября 2010Мир
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В зависимости от возраста
Коалиционное правительство Германии во главе с Ангелой Меркель приняло решение продлить срок службы атомных электростанций страны на несколько лет, сообщает Би-Би-Си.
Продление срока службы каждой отдельной АЭС будет зависеть от ее возраста.
Ранее сообщалось, что правительство не смогло прийти к единому мнению по этому вопросу.
Предыдущее правительство обещало закрыть все АЭС в течение десяти лет, однако канцлер Меркель попросила не делать этого, так как, по ее словам, станциям нет реальной замены.
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