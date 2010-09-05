Кабмин утвердил порядок безвизовых поездок в Черногорию

Кабинет министров Украины утвердил соглашение с правительством Черногории о взаимных поездках граждан.

Текст соответствующего постановления от 2 сентября 2010 года №793 размещен на официальном сайте Кабмина.

Согласно постановлению, это соглашение было подписано 15 июня 2010 года в г. Будва (Черногория).

Как сообщал УНИАН, соглашение о режиме взаимных поездок граждан предусматривает введение на принципах взаимности безвизового порядка въезда граждан из Украины в Черногорию, выезда, следования транзитом, а также пребывания на территории Черногории не более чем 90 дней на протяжении 180 дней в год с даты первого въезда.