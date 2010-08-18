ЕС выделил 81,5 тыс. евро для пострадавших россиян

Европейский Союз выделил более 81 тыс. евро на помощь пострадавшим во время лесных пожаров российским семьям.

Как передает Газета.ру, об этом сообщила пресс-служба представительства ЕС в России.

«Европейский Союз выделил 81589 евро, чтобы оказать незамедлительную гуманитарную помощь 1700 семьям, которые из-за лесных и торфяных пожаров лишились домов и средств существования, в Воронежской, Белгородской, Ивановской, Кировской, Нижегородской и Московской областях», - говорится в сообщении.

Помощь в виде продовольственных и непродовольственных товаров предоставляется через региональное представительство Международного фонда общества Красного Креста и Красного Полумесяца.

«В пострадавших регионах Российский Красный Крест организует пункты распределения, где будут выдавать комплекты постельного белья, одеяла, подушки, моющие средства, одноразовую посуду, наборы для личной гигиены и продовольственные припасы», - говорится в пресс-релизе.