26 человек пострадали при взрыве припаркованной машины в Пятигорске

В Пятигорске в результате взрыва пострадали 26 человек.

Как передает РИА «Новости», взрыв произошел сегодня около 16.30 мск на улице Кирова в центре города - взорвалась машина, припаркованная возле кафе.

"Трое из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил представитель отдельного батальона федеральной пожарной службы МЧС России по городу.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе "теракт".