26 человек пострадали при взрыве припаркованной машины в Пятигорске
18:52, 17 августа 2010Мир
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Возбудлено уголовное дело о теракте
В Пятигорске в результате взрыва пострадали 26 человек.
Как передает РИА «Новости», взрыв произошел сегодня около 16.30 мск на улице Кирова в центре города - взорвалась машина, припаркованная возле кафе.
"Трое из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил представитель отдельного батальона федеральной пожарной службы МЧС России по городу.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе "теракт".
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