26 человек пострадали при взрыве припаркованной машины в Пятигорске

18:52, 17 августа 2010
Мир
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Возбудлено уголовное дело о теракте

В Пятигорске в результате взрыва пострадали 26 человек.

Как передает РИА «Новости», взрыв произошел сегодня около 16.30 мск на улице Кирова в центре города - взорвалась машина, припаркованная возле кафе.

"Трое из них находятся в тяжелом состоянии", - сообщил представитель отдельного батальона федеральной пожарной службы МЧС России по городу.

Возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе "теракт".

 

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