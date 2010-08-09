Трехлетнего ребенка выбросили из окна дома в Москве

Милиционеры в воскресенье задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своей трехлетней дочери, которую он, как предполагает следствие, выбросил с окна верхнего этажа дома, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Москвы.

Трагедия произошла в ночь на 8 августа.

"По версии следователей, задержанный 1977 года рождения в ночь на воскресенье, 8 августа, сбросил с лоджии свою дочь 2007 года рождения, которая от полученных травм погибла на месте", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники милиции по горячим следам задержали подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.