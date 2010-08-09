На Дальнем Востоке набирают добровольцев

Списки добровольцев для тушения лесных пожаров в центральных регионах России начали формировать в Дальневосточном федеральном округе, сообщила РИА Новости представитель пресс-службы Дальневосточного регионального центра (ДВРЦ) МЧС России.

"Сейчас мы формируем резерв, составляем списки тех, кто мог бы помочь в тушении лесных пожаров в центральных регионах. Решение об отправке добровольцев с Дальнего Востока будет приниматься в зависимости от развития обстановки с природными пожарами в центральных регионах России", - сказала собеседница агентства.

Помочь в тушении лесных пожаров может любой дальневосточник, достигший 18 лет. Специальных профессиональных требований к кандидатам не предъявляется. Списки добровольцев составляют во всех региональных управлениях МЧС на Дальнем Востоке - в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, Чукотском автономном округе и Республике Саха (Якутия).