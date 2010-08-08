В США начинаются американо-российские учения

Первые американо-российские контртеррористические учения с участием в них военно-воздушных сил, а также гражданских авиадиспетчерских служб начинаются сегодня на Аляске. Они получили кодовое наименование "Виджилант игл" ("Зоркий орел"). "Все идет по плану", - сообщил в субботу корреспонденту ИТАР-ТАСС официальный представитель Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) майор Майкл Хамфрис.

По сценарию, террористами будет захвачено американское гражданское воздушное судно, выполняющее международный рейс. После захвата оно прекратит поддерживать связь с внешним миром. Выполняющий эту функцию самолет проследует с Аляски на Дальний Восток, а затем по тому же маршруту обратно. Для обнаружения и сопровождения цели по тревоге в воздух будут подняты истребители. Кроме того, к участию в учениях будут привлечены самолеты-разведчики - российский А-50 и американский АВАКС, а также воздушные заправщики двух стран. Основная цель учений - сопровождение захваченного воздушного судна и передача контроля над ним ВВС одной страны коллегам из другой.

"По сценарию вылетевшие на перехват истребители американских ВВС должны будут сопровождать самолет и попытаться вступить с ним в контакт, - продолжил представитель НОРАД. - По мере приближения лайнера к границе РФ, Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки передаст ответственность за его перехват российским ВВС. И те будут сопровождать самолет до тех пор, пока он не приземлится".

Где именно на российской территории планируется совершить посадку, Хамфрис говорить не стал.

"Мы планируем провести (в России) по меньшей мере ночь - все будет зависеть от наличия каких-либо технических проблем, а затем на следующий день отправимся в обратный путь тем же маршрутом, - добавил собеседник. - Но на этот раз уже российским ВВС предстоит сопровождать "захваченный самолет" до границы с США и передавать контроль над ним американским летчикам из НОРАД".