В Ирак прибыла первая партия американских танков

Ирак получил первые 11 из 140 американских танков M1A1 Abrams в соответствии с двусторонним договором между Багдадом и Вашингтоном об обеспечении безопасности в стране после вывода американских войск. Через несколько недель американские войска начнут покидать Ирак. Все 140 танков будут поставлены в Ирак до конца 2011 г., передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на телеканал France24.

Танки, получаемые Ираком из США, будут использованы для укомплектования 9-й иракской армейской механизированной дивизии - первого бронетанкового соединения местной армии после поражения Ирака в войне 2003г.

Напомним, 31 августа завершается военная миссия США в Ираке - с этой даты американские власти передают ответственность за военные операции местной армии и начнут постепенно выводить войска из страны.

Машины M1A1 Abrams были разработаны в 1980г. компанией Chrysler. Они вооружены 105-миллиметровой пушкой и тремя пулеметами и оборудованы современными системами ведения огня. В различных модификациях боевая машина широко поставлялась в армию и Корпус морской пехоты США, а также на экспорт. Стоимость машин, собираемых для вооруженных сил Ирака, составляет 1,4 млн долл.