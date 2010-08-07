Российские спасатели посчитали пожары

На территории России, согласно данным МЧС РФ на 7 августа, насчитывается 853 очага природных пожаров, из них 32 - торфяных, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в течение последних суток возникло 290 очагов пожара, потушено 244 очага, продолжают действовать 577 очагов на площади в 193516,4 гектара. Зарегистрирован 101 крупный пожар общей площадью 165332,4 гектара.

По данным МЧС, с начала пожароопасного периода на территории РФ возникло 25280 очагов природных пожаров. Это в 1,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Их суммарная площадь равна 751907,4 гектара. При этом число торфяных пожаров увеличилось по сравнению с предыдущих годом в 4,2 раза: с 233 до 1001.

Число погибших в результате природных пожаров уже достигло 52 человека, добавляет Лента.ру. 7 августа при разборе сгоревших домов в селе Верхняя Верея в Нижегородской области было обнаружено тело женщины.

Без крова остались более 3,5 тысяч человек, в 12 наиболее пострадавших от пожаров регионах сгорело 1940 домов. Власти рассчитывают обеспечить всех погорельцев жильем к 20 октября.