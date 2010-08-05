С американских спутников видно более 500 крупных пожаров в России

Число крупных пожаров, зафиксированных на территории России сенсорами спутников НАСА "Терра" и "Аква", составило 535, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на российскую компанию "Сканэкс".

Лидером по числу пожаров стала Тюменская область, где зафиксировано 44 очага.

На втором месте оказалась Курганская область, где спутники увидели 42 горячих точки, на третьем - Нижегородская область (36 очагов). В числе лидеров также Ростовская область (35 очагов), Мордовия (29), Краснодарский край (24), Марий Эл (23), Московская область (22).