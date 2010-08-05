Россия запретила экспорт зерна

Правительство Российской Федерации установило запрет на экспорт зерна с территории России с 15 августа по 31 декабря 2010 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр России Владимир ПУТИН.

В частности, запрет устанавливается на вывоз с территории Российской Федерации пшеницы, ячменя, ржи, кукурузы, муки пшеничной или пшенично-ржаной.

Согласно документу, Министерство экономического развития РФ должно проинформировать государства - участники Таможенного союза, а также Комиссию таможенного союза о введении данного запрета.

Кроме этого, Министерство экономического развития РФ внесет на рассмотрение Комиссии таможенного союза предложения о применении указанных запретительных мер другими государствами - участниками Таможенного союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, В.ПУТИН с подобной инициативой выступил на заседании президиума правительства РФ.

«В связи с аномально высокими температурами и засухой считаю целесообразным ввести временный запрет на экспорт с территории Российской Федерации зерновых и других сельхозтоваров, производных от зерна», - сказал В.ПУТИН.

При этом он отметил, что в России достаточно резервов зерна, которые составляют 9,5 млн. тонн.

«Но нам нужно не допустить роста внутренних цен на продовольствие в Российской Федерации, нужно сохранить поголовье скота и нужно формировать резервы будущего года. Как у нас в народе говорят, "запас карман не тянет". Нужно действовать аккуратно. Этот запрет будет носить временный характер. О том, как мы будем вести себя после декабря текущего года, мы поговорим позднее, по результатам уборочной кампании», - сказал В.ПУТИН.

Он также сообщил, что правительство РФ окажет помощь сельхозпроизводителям, которые пострадали от засухи, в размере 35 млрд. руб. (1,2 млрд. долл.)

«Из этих 35 млрд. руб. 10 млрд. руб. - это прямая безвозмездная помощь, дотации сельхозпроизводителям, и 25 млрд. рублей - это трехлетний, льготный бюджетный кредит. На эти средства можно будет закупать семена, решать другие текущие проблемы», - сказал В.ПУТИН.