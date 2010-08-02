Обама подтвердил завершение военной операции в Ираке

Президент США Барак Обама подтвердил, что к концу августа 2010 года все военные операции в Ираке будут свернуты, а большая часть американских войск выведена "как и обещалось, согласно расписанию". Это заявление Обама сделал, выступая перед ветеранами в Атланте, штат Джорджия, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Washington Post.

Глава Белого дома отметил, что с этого момента основная нагрузка перейдет от американских солдат к дипломатам. В Ираке останется 50 тысяч американских военных, однако они будут в первую очередь заниматься обучением сотрудников местных органов правопорядка, осуществлением антитеррористических операций и поддержкой американских дипломатов.

"Мы вынуждены признать, что конца американским жертвам в Ираке пока не видно, - заявил Обама. - Но надо четко понимать - отныне военные операции уступят место мирной дипломатической деятельности".