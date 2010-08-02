МВД Великобритании заподозрили в подкупе иммигрантов

Министр по делам иммиграции Великобритании Дэмиан ГРИН инициировал расследование по факту растраты 13 миллионов фунтов бюджетных средств Министерством внутренних дел правительства Гордона БРАУНА, сообщает The Daily Mail.

По сведениям газеты, прежнее правительство тратило деньги на подкуп иммигрантов, чтобы побудить их покинуть страну, передает Лента.ру.

В частности, пишет газета, Министерство внутренних дел (Хоум-офис), в состав которого входит иммиграционное ведомство, выплачивало денежные компенсации гражданам Польши, согласившимся вернуться домой. Также правительство оплачивало годичные поездки на родину гражданам Афганистана - в надежде, что те не захотят возвращаться в Великобританию.

The Daily Mail также выяснила, что министерство пыталось подкупить и тех, кто еще не успел ступить на британскую землю. На такие превентивные выплаты ушло, по оценкам газеты, 1,2 миллиона фунтов.

Кроме того, деньги платились правительствам других стран за ужесточение контроля над эмиграцией и повышение эффективности охраны границ. В частности, около 70 тысяч фунтов заплатили Китаю, около 50 тысяч - Украине. Общий размер выплат по этой статье оценили в "сотни тысяч" фунтов.