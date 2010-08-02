86 тысяч человек спасены в России в зоне пожаров

86 тысяч человек были спасены из населенных пунктов страны, пострадавших от пожаров. Об этом ИТАР-ТАСС сообщили в управлении информации МЧС России.

"В настоящее время наиболее сложная ситуация складывается в Нижегородской, Владимирской и Воронежской областях, Мордовии, где пожары угрожают нескольким населенным пунктам", - отметили в министерстве.

В тушении огня от МЧС России задействованы 180 тысяч человек. "При необходимости осуществляется группировка сил в сложные районы". Так, в борьбе с пожарами задействовано более тысячи сотрудников МВД и тысяча военнослужащих Минобороны.