Свыше полутора миллионов пакистанцев пострадали от наводнения

Более полутора миллионов человек пострадали, по уточненным данным, в результате сильнейших наводнений на северо-западе Пакистана.

Число погибших превысило 1100, но, по заявлениям пакистанских властей, вероятно, жертв намного больше - спасатели не могут добраться до ряда отдаленных районов, сообщает Радио "Свобода".

Сообщается о крупномасштабных разрушениях. Затоплены тысячи домов, уничтожены мосты, дороги, линии электропередачи.

Европейский Союз объявил о выделении Пакистану 30 миллионов евро на закупку срочной гуманитарной помощи, США предоставили 10 миллионов долларов. В район бедствия направляются американские вертолеты, понтонные мосты, другое оборудование.