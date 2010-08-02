Китай стал мировым лидером по количеству казней

Китай был признан мировым лидером по количеству казней. Об этом сообщает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на данные итальянской организации Hands Off Cain.

В Китае в 2009 и первой половине текущего года было проведено в исполнение около 5 тысяч смертных приговоров. При этом, всего в мире за это время было казнено 5679 человек.

На втором месте по числу казней находится Иран – 402 казни. В Ираке за год казнили 75 человек. В США за этот же период были казнены 52 преступника.

Данные в отчете составлены со слов правозащитных организаций. Во многих странах информация о смертных казнях недоступна для публики.