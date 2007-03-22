На британской атомной подлодке погибли два моряка

В результате происшествия на борту атомной подводной лодки ВМС Великобритании HMS Tireless погибли два моряка и еще один пострадал, сообщается на сайте BBC News.

Причиной гибели моряков стал взрыв установки для очистки воздуха в носовой части судна, передает в четверг агентство France Presse.

Как уточнили в британском Министерстве обороны, инцидент произошел в среду около 4:30 по гринвичскому времени, когда подлодка участвовала в учениях в Северном Ледовитом океане. "Субмарина не подвергалась опасности, ее атомный реактор не пострадал, она быстро всплыла целой и невредимой", - подчеркивается в пресс-релизе министерства.

"Команда судна приняла быстрые и профессиональные меры в сложившейся ситуации, в результате чего пострадала лишь внешняя отделка носового отсека", - указывается в заявлении военных.

В Минобороны напомнили, что ранее неполадки подобного оборудования для очистки воздуха не фиксировались, однако до завершения расследования его использование на всех подлодках ВМС Великобритании ограничено.

HMS Tireless была спущена на воду в 1984 году, однако установка для очистки воздуха появилась на субмарине в 2001 году после ремонта. Как напоминает AFP, в мае 2000 года подлодка встала на ремонт в Гибралтаре после того, как в системе охлаждения атомного реактора обнаружилась течь. Однако британские военные заверили, что тот случай не имеет никакого отношения к последнему происшествию.

Лента.ру