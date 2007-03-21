Очередное ЧП на шахте в Кузбассе: эвакуировано 370 горняков

09:24, 21 марта 2007
Мир
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Вагонетка повредила силовой кабель

Истинные причины трагедии на шахте "Ульяновская" в Кемеровской области, где в понедельник произошел взрыв, будут установлены не ранее чем через две недели, заявил в среду заявил глава МЧС РФ Сергей Шойгу. "Не надо выдергивать факты и раскручивать из них причину", - заявил он после завершения очередного заседания оперативного штаба.

Тем временем еще на одной шахте Кузбасса произошло ЧП, из-за которого эвакуировали 370 горняков. Задымление произошло на шахте "Алардинская" в городе Осинники Кемеровской области. Это угледобывающее предприятие, как и шахта "Ульяновская", где произошла крупнейшая за последние 60 лет авария, принадлежит компании "Южкузбассуголь".

В МЧС рассказали, что инцидент на "Алардинской" произошел накануне. При доставке оборудования сошла с рельсов вагонетка и повредила силовой кабель, в результате чего произошло задымление. "Из шахты были выведены 370 человек, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Сотрудники горноспасательного отряда при обследовании обнаружили шесть разрушенных перемычек. Угледобыча на шахте остановлена. Проводится контроль за концентрацией газа метана на предприятии.

newsru

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