Обама: о решении проблемы в Мексиканском заливе говорить рано

Президент США Барак Обама считает, что пока еще рано говорить о том, насколько успешно завершится операция по ликвидации утечки нефти в Мексиканском заливе, сообщает Associated Press.

Глава Белого дома признал, что приостановка утечки нефти из скважины, несомненно, "хорошая новость". Однако он подчеркнул, что пока речь идет лишь о тестировании новой заглушки. В любом случае, новая заглушка - всего лишь временное решение проблемы, считает американский президент.

Барак Обама подчеркнул, что останавливаться рано, пока работы по бурению второй - разгрузочной скважины не будут закончены. По замыслу инженеров, разгрузочная скважина повысит эффективность процесса откачки нефти.

Благодаря заглушке нефть впервые за три месяца перестала попадать в море, напоминает РосБизнесКонсалтинг. Буровая платформа Deepwater Horizon, которой BP владела на правах аренды, взорвалась 20 апреля. Из-за пожара на платформе 11 рабочих пропали без вести. В результате аварии из скважины стала вытекать нефть. С момента аварии в Мексиканский залив, по разным данным, попало от 354 до 698 млн л нефти. Экосистеме штатов Алабама, Миссисипи, Луизиана и Флорида причинен серьезный ущерб.