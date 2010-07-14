В Москве застрелена 27-летняя гражданка Украины

В Москве возбуждено уголовное дело по факту убийства гражданки Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе следственного комитета при прокуратуре РФ.

«Сегодня в 15 часов 20 минут в одной из квартир жилого дома по Волгоградскому проспекту в городе Москве обнаружено тело 27-летней гражданки Украины с огнестрельным ранением живота», - говорится в сообщении.

По данному факту Следственным отделом по Таганскому району Следственного комитета по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.