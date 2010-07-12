У берегов Гватемалы задержана подводная лодка с 5 тоннами кокаина

ВМС Гватемалы совместно с управлением по борьбе с оборотом наркотиков США задержали в Тихом океане 17-метровую самодельную подводную лодку, перевозившую в Соединенные Штаты пять тонн кокаина.

Как сообщает «Газета.ру», экипаж субмарины, состоящий из четырех колумбийцев, арестован.

В октябре 2009 года у берегов Гватемалы была обнаружена подводная лодка с 10 тоннами кокаина на борту.