У берегов Гватемалы задержана подводная лодка с 5 тоннами кокаина
08:50, 12 июля 2010Мир
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Экипаж арестован
ВМС Гватемалы совместно с управлением по борьбе с оборотом наркотиков США задержали в Тихом океане 17-метровую самодельную подводную лодку, перевозившую в Соединенные Штаты пять тонн кокаина.
Как сообщает «Газета.ру», экипаж субмарины, состоящий из четырех колумбийцев, арестован.
В октябре 2009 года у берегов Гватемалы была обнаружена подводная лодка с 10 тоннами кокаина на борту.
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