Россия установила полный запрет на употребление алкоголя за рулем

Госдума РФ установила полный запрет на управление транспортным средством лицом, употребившим спиртные напитки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в России, за внесение изменений в закон о безопасности дорожного движения и признание утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации проголосовали 443 депутата.

«Запрещается эксплуатация транспортных средств лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения», - говорится в новой версии закона.

Также исключается из Кодекса об административных правонарушениях РФ норма, допускающая возможность управления транспортным средством водителем при наличии в его организме абсолютного этилового спирта в концентрации не более 0,3 г на литр крови или до 0,15 мг на литр выдыхаемого воздуха.

Данные предложения приняты по инициативе Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.