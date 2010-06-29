В Риге отметят годовщину вступления нацистских войск

Рижский административный суд отменил запрет мэрии на проведение 1-го июля шествия в честь 69-й годовщины вступления нацистских войск в Латвию.

Как сообщает корреспондент Радио Свобода, заявка на проведение шествия от Музея оккупации до Памятника свободы с последующим возложением там цветов в честь 69-й годовщины вступления гитлеровских войск в столицу Латвии поступила от двух жителей, один из которых последний раз задерживался полицией в День памяти Латышского легиона (16 марта) за антисемитские плакаты, а второй, лидер профашистской организации "Перконкрустс", был судим за попытку подрыва памятника советским воинам.

Рижская мэрия мероприятие не разрешила, мотивируя это тем, что его организаторы пропагандируют запрещенную идеологию и разжигание межнациональной розни. Однако рижский административный суд это решение отменил. 1 июля в шествии, организованном группой латвийских националистов, планируют принять участие около 30 человек. По мнению организаторов акции, нацистские войска освободили Ригу от советской оккупации.