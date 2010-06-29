Лимонов: Россия устала от Путина

Российский оппозиционер и писатель Эдуард ЛИМОНОВ ожидает к осени усиления волны выступлений против российских властей.

Такое мнение он высказал в интервью собственному корреспонденту УНИАН в РФ.

«К осени можно ожидать волны выступлений и прямых столкновений. Начнется все это, по моему мнению, на Триумфальной (площади Москвы), в одно из 31-х чисел. Власть перегнет палку в жестокости, милиция «наделает делов» и как результат - вызовет небывалое возмущение», - сказал Э.ЛИМОНОВ.

Он убежден, что борьба политической оппозиции и просто граждан в России за свои права усиливается. «Россия просыпается от равнодушного сна. У общества наступила также усталость от долгого хозяйничанья Владимира ПУТИНА, а теперь тандема, в стране. Власть, помедлив немного, с 31 мая перешла к жесткому подавлению выступлений против нее», - подчеркнул он.

Комментируя вчерашний митинг с требованием отставки мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА, он подчеркнул, что к московскому градоначальнику множество претензий.

«К тому же, и манера его все больше раздражает москвичей: он стал высокомерен, а московское правительство применяет жесткие меры к протестам внутри Москвы все чаще. Былая популярность Ю.ЛУЖКОВА рассеивается ежедневно… Общество обвиняет его в покровительстве бизнесу собственной жены, да и во многих других грехах», - сказал Э.ЛИМОНОВ.

По его мнению, чрезмерная жестокость российских милиционеров объясняется исключительно соответствующим приказом милицейского начальства.

«Те же милиционеры из 2-го особого полка, разгонявшие митинг 31 мая на Триумфальной, например, были более или менее корректны 31 января и 31 марта. Потому что был иной приказ - быть корректными. Я не видел приказа по «Дню гнева», но полагаю, он был такой же, как и по 31 мая на Триумфальной – «брать жестко», - сказал Э.ЛИМОНОВ.

Он считает, что, разгоняя акции оппозиционеров, власти боятся «потенциальных толп, тысяч, которые придут вслед за сегодняшними сотнями». «На Триумфальной так и получилось: год назад начали с сотен, а 31 мая вышли уже две тысячи», - подчеркнул он.

Э.ЛИМОНОВ также отметил, что митинг 31 июля на Триумфальной площади в Москве состоится, и впредь эта традиция никогда не прервется. «У нас получилось создать традицию. И мы вырвем из зубов власти свободу митингов, а затем и все другие свободы», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 28 июня в центре Москвы были задержаны десятки оппозиционеров, требовавших отставки Ю.ЛУЖКОВА. Среди задержанных - координатор "Левого фронта" Сергей УДАЛЬЦОВ и лидер движения "За права человека" Лев ПОНОМАРЕВ.