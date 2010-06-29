Избран президент Венгрии
19:33, 29 июня 2010Мир
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Партия ФИДЕС провела своего кандидата
В Венгрии депутаты Национального Собрания (парламента) избрали нового президента страны - им стал спикер Пал ШМИТТ.
Новый глава государства сменит на высшем посту Ласло ШОЙОМА, чей пятилетний мандат заканчивается в августе, сообщает радио «Свобода».
Кандидатура 68-летнего П.ШМИТТА была предложена правоцентристскоий партией ФИДЕС. За нового Президента Венгрии проголосовали более двух третей депутатов.
Другим претендентом был Андраш БАЛОГ, выдвинутый оппозиционной Социалистической партией. Он набрал 59 голосов - по числу депутатов-социалистов.
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