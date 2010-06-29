Избран президент Венгрии

В Венгрии депутаты Национального Собрания (парламента) избрали нового президента страны - им стал спикер Пал ШМИТТ.

Новый глава государства сменит на высшем посту Ласло ШОЙОМА, чей пятилетний мандат заканчивается в августе, сообщает радио «Свобода».

Кандидатура 68-летнего П.ШМИТТА была предложена правоцентристскоий партией ФИДЕС. За нового Президента Венгрии проголосовали более двух третей депутатов.

Другим претендентом был Андраш БАЛОГ, выдвинутый оппозиционной Социалистической партией. Он набрал 59 голосов - по числу депутатов-социалистов.