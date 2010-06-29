В США арестовали 10 российских шпионов

В США по подозрению в шпионаже в пользу России арестованы 10 человек.

Как сообщает Euronews, американские власти предъявили им обвинения по двум делам, связанным с осуществлением незаконных разведопераций на территории США.

По данным американского Министерства юстиции, 8 из 10 – российские агенты, работавшие под прикрытием, остальные причастны к действиям российских спецслужб. Они были задержаны в Бостоне, Нью-Йорке, Вашингтоне и Арлингтоне. Еще один подозреваемый объявлен в розыск.

Аресты были проведены всего через несколько дней после визита Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА в США. Президент Соединенных Штатов Барак ОБАМА назвал тогда своего российского коллегу надежным партнером и говорил о восстановлении отношений между двумя странами. Разгорающийся скандал грозит эти отношения омрачить.

По словам американских властей, аресты стали «результатом многолетнего расследования», которое вели ФБР, прокуратура Южного округа Нью-Йорка и отдел контрразведки Управления национальной безопасности. 9 задержанных подозреваются также в отмывании денег.