На границе США и Канады пропал самолет

Американские власти разыскивают пропавший на границе штата Монтана и Канады легкомоторный самолет, на борту которого находились четверо человек, и в том числе двое журналистов, сообщает РИА новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс. Самолет 1968 Piper вылетел в воскресенье днем из аэропорта города Калиспелл, среди его пассажиров были журналистки местной газеты Daily Inter Lake. Одна из них - Эрика Хойфер через десять минут после взлета обновила свою страничку в социальной сети Facebook, оставив сообщение: "Мы летим в парк, а потом собираемся устроить барбекю". По данным агентства, целью туристов был Национальный парк Глейшер, расположенный на востоке канадской провинции Британская Колумбия и отличающийся сложным горным рельефом. На радиосвязь с диспетчером аэропорта Калиспелла пилот 1968 Piper последний раз вышел через 40 минут после начала полета.