Германия отказалась проверять IQ иммигрантов

Сегодня, 29 июня, агентство Reuters сообщило, что правительство Германии отклонило законопроект о введении обязательного для иммигрантов теста на определение уровня интеллекта, пишет Коммерсант-Украина.

Ранее Петер Трапп, член Союза Христианских демократов, заявил, что считает подобное тестирование необходимым. Большинство же его коллег, даже члены ХДС, предпочли не комментировать данное заявление.

Ряд германских политиков полагают, что в последнее время образовательный уровень мигрантов падает и это может сказаться на общем интеллектуальном уровне населения.