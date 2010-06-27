Украинских моряков задержали с кораблем оружия

Судно Aegean Glory, принадлежащее, по разным данным, Панаме или островному государству Сент-Винсент и Гренадины, задержано вблизи индийской гавани Даймонд. Судно следовало в Калькутту для заправки топливом из Читтагонга (Бангладеш), сообщает Морской Бюллетень со ссылкой на местные СМИ.

Согласно сообщению, экипаж судна состоит из 23 человек, среди которых - граждане Греции, Румынии и Украины.

По данным СМИ, судно задержано за наличие на борту военной техники, которая якобы предназначена для доставки в Карачи, Пакистан. «Груз общим весом 551 тонна включает в себя дымовые не то бомбы не то гранаты, зенитные орудия и ракетные пусковые установки», говорится в сообщении.

27 мая судно вышло из Монровии (Либерия), 4 июня прибыло в Порт Луи (Маврикий), затем снялось на Читтагонг.

Капитан судна, который является гражданином Греции, при уведомлении властей о заходе в Калькутту для бункеровки сообщил об оружии на борту, однако агент судна изначально такой информации не давал, власти обратили на это внимание, и в результате судно задержано.

На конец 2009 года экипаж судна Aegean Glory состоял из 19 человек, граждан Греции, Румынии и Украины, последних было 12.

Судно Aegean Glory, дедвейтом 5482 тонны, построено в 1978 году, флаг Сент-Винсент, оператор Melody Shipping Co. Пирей.