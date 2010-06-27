В Кишиневе установлен камень «В память жертв советской оккупации»

На центральной площади Кишинева установлен мемориальный камень «в память жертв советской оккупации и тоталитарного коммунистического режима».

Как сообщал УНИАН, 24 июня президент Молдовы Михай ГИМПУ подписал указ об учреждении 28 июня «Дня советской оккупации».

Согласно документу, в этот день по всей стране должны пройти траурные мероприятия и быть приспущены флаги, на центральной площади Кишинева установлен памятник жертвам советской оккупации. В этом указе содержится также требование к России незамедлительно вывести свои войска из Молдавии.

28 июня 1940 года Красная Армия вошла в Бессарабию, вернув ее в границы России 1918 г. Нынешние власти Молдовы расценивают эту дату, как аннексию со стороны СССР. В советские времена 28 июня отмечалось как освобождение Бессарабии и Кишинева от бояро-румынской оккупации и воссоединение с Советской Родиной.