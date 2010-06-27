В Южной Азии нужна полиция по образцу Интерпола

Пакистан предложил создать международную полицейскую структуру для Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC) по образцу Интерпола, сообщают в субботу пакистанские телеканалы со ссылкой на министра внутренних дел страны Рехмана Малика.

Малик выступил с таким предложением на прошедшей с субботу в Исламабаде конференции глав МВД стран-членов СААРК, в эту организацию входят Афганистан, Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан и Шри-Ланка.

"Полиция СААРК должна способствовать обмену информацией в рамках региона", - цитируют пакистанские телеканалы слова Малика, сказанные на конференции.

Участники встречи согласились продумать предложение Пакистана о создании совместной правоохранительной структуры. Кроме того, на конференции был принят ряд совместных деклараций, в том числе о борьбе с терроризмом, производством и контрабандой наркотиков, торговлей людьми, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официальные источники.

В свою очередь, министр внутренних дел Индии Паланиаппан Чидамбарам в своем выступлении призвал к эффективному международному сотрудничеству для противостояния террористической угрозе, которая, по его словам, "остается главной угрозой для всего региона". Участие главы индийского МВД в конференции в Исламабаде стало одним из главных событий встречи. Чидамбарам - первый глава МВД Индии, который официально посетил Исламабад за последние несколько десятилетий.