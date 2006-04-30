Дженифер Лопес вызвала политический скандал в Грузии

Власти Грузии планируют пригласить на торжества по поводу Дня независимости страны 26 мая известную певицу Дженифер ЛОПЕС. Об этом на пресс-конференции в субботу заявил представитель оппозиционной Лейбористской партии Грузии Иосиф ШАТБЕРАШВИЛИ.

Как сообщает РИА «Новости», по словам И.ШАТБЕРАШВИЛИ, Лейбористская партия получила секретный документ, согласно которому глава администрации президента Грузии Георгий АРВЕЛАДЗЕ предлагает певице принять участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню независимости, и дегустации грузинского вина, за гонорар в 500 тысяч долларов.

"Эта акция будет оплачена на средства налогоплательщиков", - цитирует слова И.ШАТБЕРАШВИЛИ агентство «Новости-Грузия».