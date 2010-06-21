Медведев приказал прикрутить вентиль Беларуси

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ поручил "Газпрому" приступить к ограничению поставок газа Беларуси.

В ходе рабочей встречи с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул необходимость продолжить переговоры с Минском по вопросу о задолженности за газ, сообщает радио «Свобода».

А.МИЛЛЕР, в свою очередь, заявил, что "Газпром" будет вводить ограничительные меры постепенно.

Российская компания добивается от Беларуси выплаты долга в 192 млн. долларов за поставленное в этом году топливо.

Белорусская сторона, в свою очередь, заявила на прошлой неделе, что "Газпром" задолжал ей примерно такую же сумму за транзит газа, а именно - 200 млн. долларов.