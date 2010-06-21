В Париже разогнали демонстрацию китайцев

В Париже полиция разогнала демонстрацию, которую в воскресенье, 20 июня, организовали представители местной китайской диаспоры. Стражи правопорядка использовали слезоточивый газ.

По данным полиции, на улицы в округе Белльвилль, где проходила акция, вышло около 8500 китайцев. Они протестовали против возросшего числа нападений на представителей общины и требовали у французских властей принятия комплексных мер по борьбе с преступностью.

Как сообщает Лента.ру со ссылкой на AFP, демонстрация потеряла мирный характер после того, как около 50 ее участников подрались с группой молодежи. В результате в конфликт вмешалась полиция; три человека были арестованы, а демонстрация разогнана. После того, как полиция применила слезоточивый газ, демонстранты начали переворачивать машины и на несколько часов перекрыли улицы в районе происшествия.

Организаторы демонстрации утверждают, что это была крупнейшая во Франции акция представителей китайской общины.