Китай боится, что Киргизия станет прибежищем исламистов

Китай озабочен тем, что обстановка в Киргизии может дестабилизироваться, пишет Le Figaro.

Издание отмечает, что около 250 тыс. уйгуров – народности, исповедующей ислам, - проживают в Киргизии, и китайские власти опасаются, что эта страна, погружённая в политический хаос и ослабленная кровавым конфликтом, может стать прибежищем исламских террористов.

«Монополии России на экономические отношения со среднеазиатскими странами больше не существует, - приводит текст статьи Газета.ру. – Недавно китайский президент заключил соглашения с Казахстаном о строительстве газопровода, а с Узбекистаном – о покупке урана и природного газа. В конце же прошлого года прошла торжественная инаугурация газопровода из Туркменистана в Китай».