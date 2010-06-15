ОДКБ предложила отправить в Киргизию спецтехнику и вертолеты

Выработанные на совещании секретарей Советов безопасности ОДКБ меры по урегулированию конфликта в Киргизии предполагают оказание срочной помощи правоохранительных органам этой страны. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа на встрече в Москве, которую созвал президент РФ Дмитрий Медведев. В ней также принимал участие секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

"У них достаточно сил, но не хватает техники, вертолетов, наземного транспорта, материально-технических средств и даже горюче-смазочных материалов", - цитирует генсека РосБизнесКонсалтинг.

По его оценке, если это будет предоставлено, то "как первоочередная мера по наведению порядка этот план сработает". "Но мы предлагаем комплекс мер - вплоть до оказания помощи по совместной деятельности для выявления организаторов беспорядков и привлечения их к уголовной ответственности, - отметил Н.Бордюжа.