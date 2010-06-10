Националисты обошли на выборах в Нидерландах правящую партию

В Нидерландах в среду, 9 июня, прошли парламентские выборы. Как сообщает AAP, наибольшее количество голосов получили Народная партия за свободу и демократию и Партия за труд. По предварительным данным, им достанется по 31 месту в парламенте. На третьем месте - ультраправая "Партии свободы", представители которой теперь займут 23 депутатских кресла вместо прежних девяти.

Правящая Партия христианских демократов, возглавляемая премьер-министром Нидерландов Яном Петером Балкененде, оказалась лишь на четвертом месте. Ей достанется 21 место из 150-ти.

Лидером "Партии Свободы", напоминает Лента.ру, является скандально известный политик Гиирт Вилдерс, автор антиисламского фильма "Фитна". Он и его сторонники активно выступают против исламизации Европы и за то, чтобы в Нидерланды было запрещено иммигрировать уроженцам Турции и Марокко. В 2009 году партии Вилдерса удалось получить четыре места в Европарламенте.