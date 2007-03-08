Солана не исключил, что ЕС может возобновить отношения с Беларусью
16:40, 08 марта 2007Мир
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Проходят консультации с Минском
Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА не исключил возможности возобновления отношений с Беларусью.
Как сообщает радио «Свобода», выступая в Брюсселе, Х.СОЛАНА сообщил, что группа европейских дипломатов проводит в Минске предварительные консультации с представителями белорусского руководства.
Мотивом сворачивания отношений с Минском ЕС выдвигал авторитарные тенденции режима Президента Александра ЛУКАШЕНКО и многочисленные нарушения прав человека в Беларуси.
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