Солана не исключил, что ЕС может возобновить отношения с Беларусью

16:40, 08 марта 2007
Мир
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Проходят консультации с Минском

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА не исключил возможности возобновления отношений с Беларусью.

Как сообщает радио «Свобода», выступая в Брюсселе, Х.СОЛАНА сообщил, что группа европейских дипломатов проводит в Минске предварительные консультации с представителями белорусского руководства.

Мотивом сворачивания отношений с Минском ЕС выдвигал авторитарные тенденции режима Президента Александра ЛУКАШЕНКО и многочисленные нарушения прав человека в Беларуси.

 

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