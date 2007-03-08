8 марта - праздник свирепого капитализма?

Этот праздник помог вспыхнуть революции, в результате которой Ленин оказался в Кремле. Но сегодня день российских женщин гораздо сильнее напоминает праздник свирепого капитализма, а не коммунистической солидарности, пишет The Times.

Международный женский день в России отмечают с размахом. Вчера мужчины неистово бросились за покупками – за дорогими цветами, шоколадом и духами для своих дам.

В отличие от Дня святого Валентина, который лишь недавно завезли из-за границы, в этот день жены, подруги, сестры, дочери и коллеги женского пола ждут от мужчин подарков – так они должны выразить свое восхищение прекрасным полом.

Участвует в празднике и государство: на улицах многих городов вчера были вывешены поздравительные плакаты в честь 8 Марта. Этот день остается в России и других бывших республиках Советского Союза официальным праздником.

А введена была эта традиция Коммунистической партией в 1966 году "в ознаменование выдающихся заслуг советских женщин в коммунистическом строительстве, в защите Родины в годы Великой Отечественной войны".

Сегодня женский день в России ассоциируется с весельем, однако у него давняя революционная история. Выступление женщин, которые требовали "хлеба и мира", 23 февраля 1917 года стало первым в цепи событий, которые спустя неделю привели к отречению царя Николая II. В тот момент Россия еще жила по юлианскому календарю, а по грегорианскому, который действовал во всем остальном мире, этот день был 8 марта.

Временное правительство, к которому перешла власть, предоставило женщинам право голоса. А когда после Октябрьской революции власть оказалась в руках Ленина, феминистки в рядах большевиков убедили его официально признать Международный женский день, хотя тогда он и не стал выходным.

Но эта революционная история несколько потерялась на фоне миллионов мужчин, метавшихся вчера в поисках подарков: их беспокоило в основном то, как бы не допустить революции у себя дома.

Іnopressa