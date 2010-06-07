Стражи исламской революции готовы охранять "флотилии свободы"

Иранский Корпус стражей исламской революции предложил свои услуги по охране будущих "флотилий свободы", прорывающихся через блокаду Израиля в сектор Газа. Об этом 6 июня сообщает AFP со ссылкой на иранское новостное агентство Mehr.

Как заявил агентству источник, близкий к командованию элитного подразделения, морские силы КСИР "готовы сопровождать суда с гуманитарными грузами для угнетенных жителей Газы", если такой приказ отдаст аятолла Али Хаменеи.