Памела Андерсон написала письмо Путину

Звезда американского сериала "Спасатели Малибу" и защитница животных Памела Андерсон обратилась к премьер-министру РФ Владимиру Путину с просьбой запретить импорт в Россию кожи канадских тюленей.

"Мои друзья из общества защиты животных "Люди за этическое обращение с животными" (PETA) были рады видеть недавние кадры, демонстрирующие Вашу любовь к животным. Поскольку Вы уже запретили забой детенышей тюленей на территории России, я пишу вам для того, чтобы попросить также запретить импорт кожи тюленей из моей родной Канады, где почти все убитые тюлени - не старше трех месяцев", - говорится в письме Андерсон российскому премьеру, текст которого передала в РИА Новостипредставительница PETA.

По мнению активистки, запрет импорта кожи и меха канадских тюленей будет соответствовать мировой тенденции.

"США, Евросоюз и Мексика запретили импорт кожи тюленей, а мировые лидеры, такие, как президент Барак Обама и Далай-Лама, высказывались в защиту тюленей. PETA собрала более 50 тысяч подписей под петицией, которую я доставила ранее в этом году в Канаду и которая призывает положить конец ежегодному убийству тюленей", - отмечается в документе.

В конце февраля 2009 года в России был введен полный запрет на добычу белька (детеныша гренландского тюленя в возрасте до месяца) и самого гренландского тюленя на всей акватории Белого моря, а в конце марта запрещена добыча в России детенышей гренландских тюленей возрастом до одного года (серки) и линяющих детенышей тюленя (хохлушки).