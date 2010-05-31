Президент Германии уходит в отставку

Президент Германии Хорст Келлер уходит в отставку. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Сам он объясняет свой шаг потоком критики по поводу его замечаний относительно размещения вооруженных сил ФРГ за пределами страны. В частности, он связывал это с защитой экономических интересов страны. Эти заявления вызывали критику со стороны большого числа немецких политиков.

Отметим, работа Келлера большей частью носит церемониальный характер.