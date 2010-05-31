Президент Германии уходит в отставку
16:32, 31 мая 2010Мир
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Келлер объяснил свой шаг
Президент Германии Хорст Келлер уходит в отставку. Об этом сообщает "Эхо Москвы".
Сам он объясняет свой шаг потоком критики по поводу его замечаний относительно размещения вооруженных сил ФРГ за пределами страны. В частности, он связывал это с защитой экономических интересов страны. Эти заявления вызывали критику со стороны большого числа немецких политиков.
Отметим, работа Келлера большей частью носит церемониальный характер.
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