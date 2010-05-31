Ураган «Агата» убил более 70 человек
08:53, 31 мая 2010Мир
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Трагедия в Гватемале
В Гватемале число жертв урагана "Агата" превысило 70 человек.
По данным властей, около 75 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, передает Радио «Свобода».
Сообщается, что сила урагана сейчас ослабла. В соседнем Сальвадоре погибли девять человек и тысячи вынуждены покинуть жилища.
Тропический ураган "Агата" сформировался в Тихом океане у побережья Гватемалы в минувшую субботу.
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