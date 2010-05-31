Ураган «Агата» убил более 70 человек

В Гватемале число жертв урагана "Агата" превысило 70 человек.

По данным властей, около 75 тысяч были вынуждены покинуть свои дома, передает Радио «Свобода».

Сообщается, что сила урагана сейчас ослабла. В соседнем Сальвадоре погибли девять человек и тысячи вынуждены покинуть жилища.

Тропический ураган "Агата" сформировался в Тихом океане у побережья Гватемалы в минувшую субботу.