Долговечность Великой стены объяснили рисовой кашей

Китайские ученые узнали секрет прочности и долговечности Великой стены.

Как пишет газета The Daily Telegraph, химики установили, что в состав раствора, скрепляющего каменные блоки сооружения, входила клейкая рисовая каша.

По словам ученых университета провинции Чжэцзян, рабочие, строившие Великую китайскую стену во время правления династии Мин, около 600 лет назад, готовили раствор для скрепления блоков из вареного риса и гашеной извести - стандартного компонента строительных смесей. Использование рисовой каши было для того времени весьма прогрессивным и новаторским шагом.

«Секрет раствора для строительства Великой китайской стены заключается в особом сочетании органических и неорганических веществ, объединившихся в составе смеси. Амилопектин из риса и карбонат кальция из извести, соединяясь, дают вещество, которое обладает высокой механической прочностью", - пояснили ученые. На участках почвы, куда попадали капли этого раствора, до сих пор не могут прорасти травы.

Примечательно, что тот рис, из которого варился "клейстер" для Великой стены, китайские рабочие также употребляли в пищу. Ученые университета отметили, что клейкая рисовая каша использовалась не только для возведения стены, но и для строительства гробниц и храмовых комплексов времен династии Мин.